اسماء السيد - ابوظبي: استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثاني وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي بن احمد الزيودي على هامش مشاركته في أعمال الدورة الخامسة من منتدى الشرق الاقتصادي المقام في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
وحضر اللقاء ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند وديمتري كوبيكلين وزير الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا.
وأكّد الزيودي "أهمية وعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين في مختلف المجالات وحرص دولة الإمارات على ترسيخها والوصول بها إلى مستويات أكثر تقدما".
من جهته، أشاد بوتين، بحسب بيان إماراتي، خلال اللقاء "بالدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات على مختلف الأصعدة العالمية وجهودها البناءة تجاه كافة القضايا التي تهم المجتمع الدولي".
وأشاد بدور الإمارات في "الحفاظ على البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية والعمل على خفض حدة تداعيات التغير المناخي والتكيف معها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التغير المناخي الإماراتي يلتقي بوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.