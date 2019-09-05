التحالف: إسقطنا صاروخا باليستيا اطلقه الحوثيون









اسماء السيد - تمكنت قوات التحالف العربي والدفاعات السعودية من تدمير وإسقاط صاروخ باليستي وطائرة مسيرة "درون"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم توجيهما من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة.

"الخليج 365" من الرياض: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت ظهر اليوم الخميس من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) اطلقتها المليشيا الحوثيه الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابيه المدعومة من ايران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل ، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتيه وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

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وأكد المتحدث الرسمي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخاً باليستياً من صعدة وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة/ مديرية الصفراء)".

جدير بالذكر أن الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت الثلاثاء 3 صواريخ باليستية في سماء نجران أطلقتها الميليشيات الحوثية.

