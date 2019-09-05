دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تعمل على قارئ لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة للآيفونات المقبلة

آبل تعمل على مستشعر بصمة مدمج في الشاشة فعال في أي موضع لآيفوناتها المستقبلة، وقد يكون آيفون 2020 أول ما يحتفي به

وفقاً لمقربين من شركة آبل نقلاً عن تقرير لموقع Bloomberg فإن شركة آبل تعمل على تقنية جديدة لبصمة الإصبع في آيفوناتها القادمة متمثلة في تضمين قارئ للبصمة في الشاشة، حيث أنها سبق واستغنت عن مستشعر البصمة في نسخها السابفة واكتفت بالاعتماد على تقنيتها للتعرف على الوجه Face ID.

وحسب التقرير فأن الشركة تقوم حالياً باختبار هذه التقنية على المستوى الداخلي وكذلك عند مزوديها الخارجيين، حيث من المتوقع أن تأتي مع آيفونات العام القادم 2020 أو قد يمتد تطبيقها الفعلي حتى عام 2021.

لكن في ظل انتشار تقنية مستشعر البصمة المدمج في الشاشة في هواتف الأندرويد للشركات المنافسة قد تقوم صانعة الآيفون بالإسراع في إطلاق التنقية مع أي من أجهزة القادمة في العام المقبل.

ومن المتوقع أن يتمتع قاري البصمة المدمج في الشاشة من آبل بمساحة فعالة واسعة على الشاشة، ولن تكون في جزء معين منها فقط، كما أنها سيعمل بشكل متكامل مع تقنية Face ID.

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فيما أشار المصدر أن مزودي آبل قاموا بتجاربٍ ناجحة على تضمين المستشعر مع الآيفون، لكن الشركة لم تقم بعد بعملية إنتاج موسعة من هذه الفئة، حيث أكدوا على ما سبق وذكرناه بأنه قد يكون جاهزاً في عام 2020.

وكان تقرير سابق من موقع MacRumors قد تناقل إشاعات حول آيفون 2020 بحيث ستحتفي نسخه بتغيرات جوهرية على مستوى الشاشة، التي ستكون من نوع OLED من إنتاج شركة إل جي اليابانية، وستحتوي على مستشعر لبصمة الإصبع فعال على جميع أجزاءها.

المصدر

Bloomberg

التدوينة آبل تعمل على قارئ لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة للآيفونات المقبلة ظهرت أولاً على عالم التقنية.