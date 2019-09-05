دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Acer تضيف RTX Quadro إلى حواسب ConceptD المحمولة الخاصة بها ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Acer اليوم عن أنها ستقوم بإضافة معالج رسومات RTX Quadro إلى مجموعة حواسبها المحمولة الجديدة؛ ConceptD والتي تستهدف فئة المحترفين وتقدم أداء مناسب وقدرات هائلة وشهادات من مزودي خدمات الإنترنت.

عندما تم الكشف عن المجموعة لأول مرة، كان هناك ثلاثة منتجات فقط؛ ConceptD 9 بحجم 17.3 بوصة، و ConceptD 7 بحجم 15 بوصة، و ConceptD 5 (متوفر في كلا الأحجام).

ولكن في مؤتمر IFA 2019، قامت Acer بتوسيع المجموعة عن طريق إضافة ConceptD 3 بحجم 15 بوصة، بالإضافة إلى إصدارات Pro لكل نموذج. وتأتي إصدارات Pro مع بطاقات رسومات Quadro RTX من إنفيديا لأولئك الذين يحتاجون إلى أداء أقوي إضافي للقيام بالمهام الكبيرة.

وعلى ما يبدو، فإن ConceptD 3 يعد إصدارًا جديدًا للمبتدئين، مع معالج رسومات GeForce GTX 1650 من إنفيديا بدلاً من بطاقات RTX الموجود ببقية المجموعة. وفي نفس الوقت، يحتوي ConceptD 3 Pro على شريحة Quadro T1000 مقارنةً بـ T3000 الموجودة بـ ConceptD 5 و T5000 الموجودة بـ ConceptD 7 و ConceptD 9.

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ستتوفر أجهزة الحواسب المحمولة ConceptD الجديدة في شهر نوفمبر المقبل، حيث سيبدأ السعر من 1000 دولار لـ ConceptD 3، في حين سيأتي إصدار Pro بـ 1700 دولار. أما عن ConceptD 5 فسيبلغ سعره 1800 دولار، أو 2000 دولار لإصدار Pro.

وعلاوةً على ذلك، أعلنت شركة Acer أيضًا عن أن الحاسب المحمول Swift 5 الخاص بها مع الجيل العاشر من معالج Core i7-1065G7 من إنتل سيتوفر في شهر نوفمبر بسعر 900 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Acer تضيف RTX Quadro إلى حواسب ConceptD المحمولة الخاصة بها ظهر على التقنية بلا حدود.