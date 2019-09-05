شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ما يصطحبه رائد الفضاء الإماراتى فى رحلته الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ الطاقم الرئيسي للبعثة 61/62 إلى محطة الفضاء الدولية، 25 سبتمبر الجاري، في الإعداد لرحلة المركبة "سويوز-15" التي سيطلقها الصاروخ "سويوز-إف جي" إلى المحطة الفضائية الدولية.

وعلى متن المركبة سوف يتكون الطاقم من قائد المركبة، أوليغ سكريبوتشكا (روس كوسموس)، ومهندس المركبة، جيسيكا مير (ناسا)، ومهندس ثان للمركبة، هزاع المنصوري (الإمارات). وبينما صرح رائد الفضاء الإماراتي، عن حمله جملا صغيرا بني اللون، للاستدلال على حالة انعدام الوزن على متن المركبة، فقد كشف مركز محمد بن راشد للفضاء أن المنصوري سوف يحمل معه حوالي 10 كلغم من الأغراض الرمزية التي ترتبط بتراث وثقافة وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخرى سوف يستخدمها الرائد على متن المحطة الفضائية الدولية.

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وتنقسم تلك الأغراض إلى أشياء رمزية مثل علم الإمارات والشعارات، والتي قد تعود من محطة الفضاء الدولية وعليها ختم المحطة، لتوضع في المتاحف أو توزع كتذكار لقيادات البلاد، وبالإضافة أيضا إلى 30 بذرة لشجرة الغاف، ستعود للأرض من الفضاء لتزرع في كافة أنحاء الإمارات احتفاء بعام التسامح.

كذلك يحمل المنصوري متعلقات شخصية مثل صور عائلته وبعض الذكريات، وعلم الإمارات المصنوع من الحرير النقي، وصورة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تجمعه مع وفد من رواد فضاء "أبولو"، ونسخة من القرآن الكريم، وكتاب "قصتي" للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وكتاب مركز محمد بن راشد للفضاء "السباق نحو الفضاء". كما سيحمل معه القصص والأشعار والرسومات الفائزة في مسابقة "أرسل إلى الفضاء" التي أطلقها المركز من قبل.