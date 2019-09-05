شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن جريفيث: ندعم الجهود السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مارتن جريفيث المبعوث الأممى إلى اليمن، إنه يدعم المحادثات التى تجرى فى جدة تحت رعاية المملكة العربية السعودية؛ لإنهاء الأزمة اليمنية فى الجنوب. ودعا جريفيث - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، وأوردتها قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس، المجلس الانتقالى الجنوبى والحكومة اليمنية إلى اغتنام هذه الفرصة، لتسوية الخلافات بالطرق السلمية.

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