شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: واشنطن تجرى محادثات مع الحوثيين لإنهاء الحرب فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشرق الأدنى، ديفيد شينكر، اليوم الخميس، عن إجراء واشنطن محادثات مع المليشيات الحوثية اليمنية.

وقال شينكر ـ فى تصريحات صحفية خلال الزيارة التى يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية ـ إن واشنطن تجرى محادثات مع الحوثيين فى محاولة لإيجاد حل يرضى طرفى الصراع فى اليمن، مؤكدا سعى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب فى اليمن.

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وتخوض السعودية حربا على رأس تحالف فى اليمن لدعم الحكومة الشرعية التى يقودها عبد ربه منصور هادى ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

وكان المتحدث الرسمى للجيش اليمنى العميد الركن عبده مجلى، أكد فى وقت سابق أن المعركة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مازالت مستمرة حتى استكمال تحرير كامل التراب اليمنى.