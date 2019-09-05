اخبار الخليج

مسئول أمريكى: واشنطن تجرى محادثات مع الحوثيين لإنهاء الحرب فى اليمن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: واشنطن تجرى محادثات مع الحوثيين لإنهاء الحرب فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشرق الأدنى، ديفيد شينكر، اليوم الخميس، عن إجراء واشنطن محادثات مع المليشيات الحوثية اليمنية.

وقال شينكر ـ فى تصريحات صحفية خلال الزيارة التى يقوم بها إلى المملكة العربية ، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية ـ إن واشنطن تجرى محادثات مع الحوثيين فى محاولة لإيجاد حل يرضى طرفى الصراع فى اليمن، مؤكدا سعى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب فى اليمن.

Advertisements

وتخوض السعودية حربا على رأس تحالف فى اليمن لدعم الحكومة الشرعية التى يقودها عبد ربه منصور هادى ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

وكان المتحدث الرسمى للجيش اليمنى العميد الركن عبده مجلى، أكد فى وقت سابق أن المعركة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مازالت مستمرة حتى استكمال تحرير كامل التراب اليمنى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسئول أمريكى: واشنطن تجرى محادثات مع الحوثيين لإنهاء الحرب فى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا