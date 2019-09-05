شكرا لقرائتكم خبر عن "رئاسة الأركان" الكويتية: تشكيل لواء من الجنسية الكويتية عار عن الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى، اليوم الخميس، أن ما يتم تداوله من بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، عن وجود توجه لتشكيل لواء جديد بالجيش، يكون منتسبوه من حملة الجنسية الكويتية دون سواهم، عار عن الصحة.

وأضافت رئاسة الأركان - في بيان صحفي أصدرته مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية اليوم الخميس - أن ما أثير بشأن هذا التوجه، وأنه يأتي بغرض الاستعانة باللواء، لتقديم الدعم والمساندة عند الحاجة، فهو عار عن الصحة، مؤكدة عدم وجود أي توجه لإنشاء مثل هذا اللواء.

وأوضحت رئاسة الأركان الكويتية، أن أحكام وقوانين القبول فى الجيش الكويتى واضحة ومحددة، وأن الالتحاق بمختلف الوحدات العسكرية يخضع لمعايير التخصص والتأهيل وحاجة تلك الوحدات.



وأشارت إلى أن ولاء وقسم منتسبى الجيش الكويتى من ضباط وضباط صف وأفراد، هو للكويت وتحت راية أميرها القائد الأعلى للقوات المسلحة، لافتة في الوقت نفسه إلى احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة مصادر هذه الأخبار، التي تعمل على ترويج مثل هذه الشائعات، بهدف زرع بذور التفرقة والتشكيك بولاء وإخلاص منتسبي الجيش.



وأهابت رئاسة الأركان الكويتية بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار مجهولة المصدر، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة دائما للتواصل مع مختلف وسائل الإعلام، للإجابة والتوضيح عن أي معلومات أو أخبار قد يعتريها اللبس أو عدم المصداقية.

