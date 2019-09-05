التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

الرياض / الخليج 365

أعلن التحالف العربي، الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها جماعة "الحوثي" اليمنية، باتجاه السعودية.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، نشرته وكالة الأنباء السعودية، عقب ساعات من إعلان الدفاعات السعودية، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران، جنوبي المملكة.

وقال المالكي إنه جرى "اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط (جنوبي المملكة)".

وأوضح أن التحالف "يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودية، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران، جنوبي المملكة.

والأربعاء، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (تقوده السعودية) إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا من صعدة وسقط داخل المحافظة اليمنية.

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من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية، جنوب غربي السعودية.

جاء ذلك في بيانين منفصلين للمتحدث العسكري للحوثيين، يحي سريع، اطلعت عليهما الخليج 365.

والثلاثاء الماضي، اعترضت الدفاعات السعودية، 3 صواريخ بالستية في سماء نجران أطلقها الحوثيون.

ودأب الحوثيون، على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ بالستية باتجاه السعودية، في حين يعلن التحالف التصدي لتلك الطائرات وتدميرها.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.