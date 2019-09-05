معتقلان فلسطينيان يُعلقان إضرابهما عن الطعام

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أعلن مسؤول فلسطيني، الخميس، أن معتقلين اثنين، علقا إضرابهما بعد اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية، يقضي بعدم تمديد اعتقالهم الإداري بدون محاكمة.

وقال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المعتقلَين حذيفة حلبية، وفادي الحروب توصلا لاتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية، يقضي بعدم تمديد اعتقالهم الإداري (دون محاكمة)، وعلى إثر ذلك قررا تعليق إضرابهما عن الطعام.

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وكان حلبية قد بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام قبل 67 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري، في حين بدأ "الحروب" إضرابا عن الطعام قبل 25 يوما.

ولفت أبو بكر إلى أن 6 معتقلين آخرين، يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.

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