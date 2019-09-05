قافلة مستلزمات لوجستية أمريكية تدخل شرقي سوريا

القامشلي/ الخليج 365

دخلت، مساء الأربعاء، قافلة مستلزمات لوجستية أمريكية إلى مناطق سيطرة منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية للأناضول أن القافلة المكونة من نحو 60 شاحنة ضمت سيارات نقل، و حواجز إسمنتية، ومولدات، وآلات حفر.

وأشارت المصادر أن المستلزمات التي تحملها القافلة أرسلت إلى المعسكرات والقواعد العسكرية في مناطق سيطرة "ي ب ك" .

ويوجد نحو ألفي جندي أمريكي في 18 قاعدة ونقطة عسكرية بسوريا.

ومنذ 2015، تقدم الولايات المتحدة الأمريكية دعما عسكريا لـ"ي ب ك"، بزعم أنها تقاتل "داعش". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.