الجامعة العربية تدعو الأمم المتحدة لضمان حق التعليم للاجئين

القاهرة/ الخليج 365

دعت الجامعة العربية، الخميس، الأمم المتحدة واليابان إلى ضمان حق تعليم اللاجئين والنازحين المتضررين من النزاعات المسلحة في المنطقة العربية.

جاء ذلك في كلمة للأمين العام أحمد أبو الغيط أمام مائدة مستديرة بين الجامعة العربية واليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول التعليم والتنمية البشرية المستدامة في المنطقة العربية.

ودعا بيان الجامعة إلى "ضمان حق التعليم للجميع بمن فيهم اللاجئون والنازحون العرب المتضررون من النزاعات المٌسلحة في المنطقة العربية".

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وقال: "نتعاون ونتشارك من أجل إيجاد آلية مستدامة تتناسب مع ظروفهم المعيشية ومع احتياجاتهم التعليمية، بدايةً من محو الأمية بمختلف أنواعها والتعليم الأساسي والجامعي".

وشدد على ضرورة "تأمين حق التعليم للجميع دون أي تمييز أو تفرقة أو تهميش على أساس مبدأ تكافؤ الفرص في الالتحاق والمعاملة والمتابعة والنجاح وتعزيز جودة التعليم"، حسب البيان ذاته.

وتعاني دول عربية، أبرزها اليمن وليبيا وسوريا، نزاعات مسلحة خلفت لجوء ونزوح الملايين خلال العقد الأخير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.