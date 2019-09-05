بعد ٤ عقود بالخدمة الصحية.. مستشفى الزلفي يكرم “عبدالله البداح” بمناسبة تقاعدة

صحيفة الخليج الإلكترونية

بعد قضاء اربعة عقود في خدمة المواطنين والمقيمين بالقطاع الصحي وتقديم لهم الخدمات الإنسانية ؛ يكرم مدير مستشفى الزلفي العام الاخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد ، نائب مدير المستشفى الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن البداح، صباح اليوم الخميس بمناسبة تقاعدة وسط حضور رؤساء الاقسام وبعض الموظفين .

يذكر أن “البداح” كان متفاني في عمله.