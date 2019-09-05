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صحيفة الخليج الإلكترونية
بعد قضاء اربعة عقود في خدمة المواطنين والمقيمين بالقطاع الصحي وتقديم لهم الخدمات الإنسانية ؛ يكرم مدير مستشفى الزلفي العام الاخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد ، نائب مدير المستشفى الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن البداح، صباح اليوم الخميس بمناسبة تقاعدة وسط حضور رؤساء الاقسام وبعض الموظفين .
يذكر أن “البداح” كان متفاني في عمله.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ٤ عقود بالخدمة الصحية.. مستشفى الزلفي يكرم “عبدالله البداح” بمناسبة تقاعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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