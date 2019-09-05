الداخلية المصرية: مصرع 6 عناصر متطرفة في الواحات خلال تبادل إطلاق نار

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، فقد "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيدا عن الرصد الأمني ومنطلقا لتنفيذ عملياتهم العدائية".

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

وخلال مداهمة قوات الأمن المنطقة المشار إليها "قامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات مما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع عدد ستة من العناصر عثر بحوزتهم على أربعة بنادق آلية، وبندقيتي خرطوش وكمية من الطلقات"، بحسب البيان الذي أشار إلى تولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وكان الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قد افتتح المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشاري الجديد لقوات حرس الحدود.

وبحسب الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية فإن المشروع الجديد يحقق التأمين الإشاري لكافة عناصر حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، وذلك بعد تطويرها وتدعيمها وفقاً لأحدث النظم العالمية.

وتفقد القائد العام للقوات المسلحة معرضاً للمعدات الإشارية اشتمل على عرض لإمكانيات مراكز القيادة والسيطرة المطورة وأسلوب عملها وتأمينها فى جميع حالات الطوارئ، ومعدات شبكات المواصلات الاستراتيجية ومحطات الألياف الضوئية المطورة وأنظمة الإتصالات الحديثة التى تم إدخالها للقوات المسلحة وشاهد عرضاً لمعدات الإتصال الداخلى المطورة لصالح العناصر المدرعة و ذات الجنزير.