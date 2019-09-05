دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

مع بدء العد التنازلي لموعد الكشف عن تلفاز ون بلس OnePlus TV اشتعلت المواقع الاخبارية بالمزيد من التسريبات والاخبار التشويقية لهذا التلفاز الأول من نوعه كما تقول ون بلس.

التسريبات الجديدة هذه المرة أتت من موقع امازون الهندي والذي سيكون البائع الرسمي لهذا التلفاز في الهند التي ستكون اول بلد يحظى بتوفر هذا المنتج حسب إعلان الرئيس التنفيذي للشركة.

تشير الصور المسربة إلى ان التلفاز سيأتي بـ 8 مكبرات صوت بقوة 50W وتدعم تقنية Dolby Atmos للصوت المحيطي كما يدعم التلفاز ايضاً تقنية Dolby Vision.

من ناحية الشاشة نفسها فستكون بحجم 55 إنش من نوع QLED وبدقة 4K وتحمل معالج من ميدياتك فئة MT5670 مع 3GB ذاكرة عشوائية وبالتأكيد سيكون هناك ذاكرة للتخزين وربما كاميرا سنعرف على مواصفاتها لاحقاً.

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الشاشة تعمل بنظام اندرويد TV معدّل وتقول ون بلس ان الشاشة سوف تستقبل التحديثات لمدة 3 سنوات قادمة.

كما أسلفنا ذكرت الشركة ان OnePlus TV ستتوفر أولاً في السوق الهندي وبعد ذلك سيتم إطلاقها في العديد من الاسواق مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاسواق الاوروبية.

المصدر

التدوينة الكشف عن بعض تفاصيل تلفاز ون بلس OnePlus TV ظهرت أولاً على عالم التقنية.