هذا الموضوع Nintendo تقدم اليوم مجموعة من ألعاب Switch المميزة في خدمة بث الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.
تنطلق اليوم في خدمة بث الألعاب المدفوعة من Nintendo مجموعة جديدة من ألعاب Switch، لتنضم ألعاب SNES الجديدة لمكتبة ألعاب NES الحالية.
قدمت شركة Nintendo خدمة بث الألعاب Switch على شبكة الإنترنت منذ عام تقريباً، واليوم تطلق الشركة مجموعة من الألعاب المختارة في خدمة بث الألعاب.
وتشمل ألعاب Switch الجديدة التي تتوفر اليوم كلاً من ألعاب:
- Super Mario Kart
- Kirby’s Dream Course
- Super Mario World 2: Yoshi’s Island
- F-Zero
- The Legend of Zelda: A Link to the Past
- Super Mario World
- Star Fox
- Stunt Race FX
- Super Metroid
- Kirby’s Dream Land 3
- Pilotwings
- Super Soccer
- Super Tennis
- Brawl Brothers
- Demon’s Crest
- Joe & Mac 2: Lost in the Tropics
- Super E.D.F. Earth Defense Force
- Super Puyo Puyo 2
- Breath of Fire
- Super Ghouls ’n Ghosts
ولقد أكدت شركة Nintendo على خططها لإضافة مزيد من الألعاب لاحقاً، كما تدعم جميع ألعاب SNES المميزات التي تم تحديثها من الشركة في بداية هذا العام.
يذكر أن Nintendo أطلقت أيضاً وحدات تحكم في ألعاب SNES مخصصة لمستخدمي Switch، لدعم اللاعبين في تجربة أفضل في ألعاب SNES التي تم إضافتها في خدمة بث الألعاب، على أن تدعم وحدات التحكم الشحن عبر منفذ USB C، وتتوفر لاحقاً للبيع لمشتركي خدمة Switch على شبكة الإنترنت بسعر 30 دولار تقريباً.
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هذا الموضوع Nintendo تقدم اليوم مجموعة من ألعاب Switch المميزة في خدمة بث الألعاب ظهر على التقنية بلا حدود.
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