شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى العراقى: صدور أمر إدارى بتشكيل مديرية القوة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وثيقة صادرة عن مكتب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى العراقى، اليوم الخميس، على نسخة منها صدور أمر إداري بتشكيل مديرية القوة الجوية وتكليف صلاح مهدي حنتوش مديرا لها بالوكالة.

وقالت هيئة الحشد الشعبى العراق إنها كلفت صلاح مهدى حنتوش، بإدارة مديرية القوة الجوية.

وصدر الأمر الإدارى عن مكتب نائب برئيس هيئة الحشد الشعبى جمال جعفر آل إبراهيم، المعروف باسم أبو المهدى المهندس.