شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأردنية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة للمعلمين .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدمت قوات الأمن والدرك الأردنية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة ينظمها المعلمون فى منطقة الدوار الرابع.

وبحسب روسيا اليوم، حشدت السلطات الأردنية منذ صباح الخميس أعدادا كبيرة من أفراد الأجهزة الأمنية، على الطرق الرئيسية لمنع وصول المعلمين الأردنيين من كافة محافظات المملكة إلى العاصمة عمان، للمشاركة فى الاعتصام النقابى أمام مقر الحكومة، للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية للمعلمين.

وقد تصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارتى التربية والتعليم والداخلية من جهة، وبين نقابة المعلمين من جهة أخرى، وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية، التى ينوي المعلمون تنفيذها اليوم قرب الدوار الرابع للمطالبة بصرف علاوة مهنة بنسبة 50%.

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