التحالف العربى: اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون فى اتجاه خميس مشيط بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى إن قوات التحالف تمكنت اليوم الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط بالسعودية.
وأوضح العقيد المالكى - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن محاولات مليشيا الحوثى بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.
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