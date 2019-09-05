شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ردينة: الشعب الفلسطينى وقيادته صامدون ومتمسكون بأرضهم مهما فعلت إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس الوزراء الفلسطينى ووزير الإعلام نبيل أبو ردينة، إن الشعب الفلسطينى وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس صامدون ومتمسكون بأرضهم مهما فعلت إسرائيل، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، مفوض العلاقات الدولية فى الحزب الاشتراكى السويسرى "يوهن هالس" فى رام الله، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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وأطلع أبو ردينة، "يوهن هالس" على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والمحاولات الإسرائيلية الجارية لتغيير الوقائع على الأرض من خلال تسريع مشروعات الاستيطان خاصة فى مدينة القدس المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة المخالفة للقانون الدولى وكافة المواثيق الدولية فى ظل استمرار إسرائيل بالسطو على أموال الشعب الفلسطينى.

من جهته.. أكد مفوض العلاقات الدولية فى الحزب الاشتراكى السويسرى، موقف حزبه الثابت بضرورة حل الدولتين، ودعم الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.