تعرف على أسباب وأعراض الصرع

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الخميس 5 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن أسباب الصرع تتمثل في التهاب السحايا، أو التهاب المخ، أو أورام، وفي بعض الأحيان لا يكون السبب واضحاً.
وتتمثل أعراض الصرع في التشنجات العضلية، وفقدان الوعي، والهلاوس، وغالباً ما تستمر نوبة الصرع 5 دقائق، تعقبها إغفاءة بين 10 و20 دقيقة.
ويجب استشارة طبيب أعصاب على وجه السرعة للتحقق من الإصابة بالصرع والخضوع للعلاج في الوقت المناسب، لأن نوبات الصرع ترفع خطر السقوط، أوالتعرض لكسور خطيرة.
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