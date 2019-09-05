إحالة قادة كبار في الجيش العراقي إلى المحاكم العسكرية

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس: "أمر وزير الدفاع نجاح الشمري، بإحالة عدد من الضباط والقادة، وبرتب كبيرة إلى المحاكم العسكرية المختصة بتهم تتعلق بالفساد"، دون ذكر المزيد من التفاصيل، بحسب موقع قناة "السومرية نيوز".

يذكر أن الكثير من السياسيين والمرجعيات الدينية في العراق أعلنوا، في وقت سابق، أن السبب وراء سقوط مدينة الموصل ومدن عراقية أخرى بيد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) عام 2014 قبل تحريرها كان "الفساد في المؤسسة العسكرية".