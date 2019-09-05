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© REUTERS / FAISAL AL NASSER
وحسب العميد يحيى سريع: "كانت الإصابة دقيقة، وأدت إلى خروج المطار عن الخدمة وهروع سيارات الإسعاف إلى قوة الواجب".
وذكر أن "الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال الساعات الماضية أكثر من 60 غارة جوية".
وأكد أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
وأشار إلى "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله": خروج مطار نجران السعودي عن الخدمة بدفعة صواريخ باليستية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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