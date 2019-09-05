دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آيفون جديد متوسط السعر سيأتي في بداية الربيع المقبل (تقرير)

آيفون جديد سيكون بسعر منخفض مقارنة مع النسخ الرئيسة الأخري وسيحمل تصميم مشابه لآيفون 8 بشاشة قياس 4.7 بوصة

أشار تقرير لموقع Nikkei لأن شركة آبل تخطط لإطلاق نسخة آيفون رخيصة الثمن في ربيع العام القادم 2020، ليكون سلاحها في الأسواق العالمية متوسطة الدخل وتحارب به بشراشة أكبر في سوق الهواتف العالمي.

حيث كانت شركة آبل قد أطلقت أولى نسخها لآيفون متوسط السعر في عام 2016 وهوي آيفون SE الذي بدأ سعره حينها من 400 دولار بمواصفاته الأساسية، لكن بالنسة الآيفون المتوقع فمن غير الواضح إذا ما كانت الشركة تود طرحه على أنه النسخة الثانية من SE.

فيما تدور التوقعات على أن تكون مواصفاته مشابه بآيفون 8 مع شاشة LCD قياس 4.7 بوصة واحتفائه بمكونات داخلية شبيهة بتلك التي ستطلق بها الشركة نسخ آيفون 11 للعام الجاري في حدثها القادم في 10 سبتمبر أي على بعد أقل من أسبوع من الآن.

وبالنظر للحصة السوقية التي يشكلها الآيفون من مجمل المبيعات خلال السنوات الماضية نرى أن هيمنة الشركة في تراجع لعدة عوامل من ضمنها السعر المرتفع، وعدم مقدرة المستهلكين في الأسواق منخفضة ومتوسطة الدخل على مجاراتها.

لذا يبدو هذا التوقع أقرب لأن يصبح حقيقة وخصوصاً أنه سيعزز تواجد الشركة الأمريكية في أسواق خسرت فيها السباق أمام هواوي وسامسونج لتعود وتجابههم بفعالية أكبر مع تنوع السعر والمواصفات عبرتوفير خيار بسعر أقل للمستهلك يحمل شعار آبل.

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المصدر

Nikkei

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