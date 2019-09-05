دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت ستقوم بتجربة خدمة xClould في كوريا الجنوبية الشهر المقبل

أعنلت شركة مايكروسوفت عن تعاونها مع شركة الاتصالات الكورية الجنوبية SK Telecom بشكل حصري لتقديم خدمة ألعابها السحابية xClould التجريبية على شبكات الجيل الخامس في البلاد خلال الشهر القادم.

وجاء إعلان الشراكة بين عملاق البرمجة والشركة الكورية في مؤتمر أُقيم بالأمس في المقر الرئيسي لـSK Telecom، حضره Ryu Young-sang نائب رئيس شركة الاتصالات الكورية و Kareem Choudhry نائب رئيس مايكروسوفت لمشروع xClould.

ومن المعلوم أن شبكات إتصال الجيل الخامس المتوفرة في كوريا الجنوبية تعتبر بيئة ملائمة جداً لخدمات الألعاب المباشرة التي تتجه غالبية الشركات التقنية لانتهاجها في الفترة المقبلة نظراً للسرعة الفائقة التي توفرها.

فـ xCloud لا تعد المشروع الوحيد في هذا المضمار حيث سبق وأعلنت جوجل عن مشروع سكارليت وسوني أوضحت بعضاً من خطتها في هذا المجال الذي تعتبره الشركات التفنية من أسياسيات مستقبل الألعاب.

وبموجب الاتفاقية فإن عدداً من مستخدمي شبكة SK Telecom سيحظوا بفرصة تجربة خدمات xCloud في شهر أكتوبر القادم، وذلك عبر خدمات الجيل الخامس 5G وأيضاً تقنية اتصال LTE وطبعاً ستكون التجربة مبنية فقط على نطاق الهواتف الذكية.

أما بالنسبة لتفاصيل عملية التطبيق وتجربة الخدمة لم تذكرها الشركة بعد في بيانها، فيما يتوقع أن تقوم بالتوضيح أكثر خلال مؤتمرها الخاص بأجهزة Surface المزمع عقده في 2 أكتوبر المقبل في نيويورك.

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بشكل عام بدء مايكروسوفت التعاون في مجال خدمة ألعابها السحابية xCloud والشراكة مع مزودي خدمات الاتصال كما حصل مع الشركة الكورية، يشير بقوة إلى قرب رؤية الخدمة متوفرة في مناطق أخرى من العالم مع توقع إبرام شراكات جديدة بين العملاق الأمريكي وشركات اتصالات أخرى من أجل السبق في هذا المجال والتفوق على المنافسين.

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المصدر

مايكروسوفت

التدوينة مايكروسوفت ستقوم بتجربة خدمة xClould في كوريا الجنوبية الشهر المقبل ظهرت أولاً على عالم التقنية.