شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسى: مضطرون للرد بطريقة مناسبة على تجارب الصواريخ الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن بلاده كانت على حق بشأن انتهاك تجارب الصواريخ الأمريكية لمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصير المدى، مؤكدا أن موسكو ستضطر للرد بطريقة مناسبة.

وقال بوتين، خلال المؤتمر الاقتصادى الشرقى فى أقصى شرق روسيا، اليوم الخميس: "لقد لفت انتباهنا أكثر من مرة، أن منصات الإطلاق من طراز "إم كى41" الأمريكية ليست للاستخدام فى منظومة الدفاع الصاروخى وحسب، وإنما لإطلاق صواريخ هجومية أيضا".

وأضاف: "لقد كان الأمريكيون يقولون لنا دائما أن هذا ليس صحيحا، لكنهم الآن يقومون بتجارب هذه المنظومة على هذه المنصات، وهذا يعنى أنها جزء من منظومات الصواريخ الهجومية".

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وأشار بوتين إلى أنه يفترض أن الأمريكيين ضللوا بلاده فى هذا الموضوع، مؤكدا أن روسيا ستضطر للرد بشكل مناسب وبطريقة أو بأخرى.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فى 19 أغسطس الماضى عن تجربة إطلاق صاروخ مجنح يزيد مداه على 500 كم، وذلك لأول مرة بعد انسحابها من معاهدة الصواريخ فى الثانى من الشهر الماضى.