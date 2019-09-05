شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الدورة الوزارية 104 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة 104 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان.

تناقش الدورة الملف الاقتصادى والاجتماعى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة فى دورتها 31، والتى تعقد فى مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى ونشاط الأمانة العامة، فيما بين دورتى المجلس 103 و104 فى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

ويتضمن جدول أعمال الدورة تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة، والتى عقدت فى بيروت يناير الماضي، ومشروعا لحماية المرأة فى القطاع غير المنظم "بائعات الشاى والاطعمة"، وذلك بناء على طلب السودان، ومبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل فى ظل الحماية الاجتماعية والتعاون العربى الدولى فى المجالات الاجتماعية والتنموية، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان.

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ويبحث المشاركون بندا حول مشروع الاستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة بالمناطق الريفية بناء على طلب تونس، وبندا حول إنشاء المركز العربى لدراسات التمكين الاقتصادى بناء على طلب فلسطين، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية فى دورتها الرابعة التى عقدت فى مالابو بغينيا الاستوائية، والإعداد للقمة الخامسة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركى العربي، إلى جانب مناقشة بند حول الاستثمار فى الدول العربية.

كما سيتم بحث عدد من البنود الدورية المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطينى والتقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2019، والخطاب العربى الموحد للاجتماع السنوى المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2019، وتقرير الأمن الغذائى العربى لعام 2018، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومناقشة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان.