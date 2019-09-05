شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سودانى: البلاد تعرضت لكارثة طبيعية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد فضل الله نائب مفوض العون الإنسانى فى السودان، إن بلاده تعرضت لكارثة طبيعية غير مسبوقة، جراء السيول والفيضانات التى تجاوزت نظيراتها السابقة.

وأضاف فضل الله، فى تصريحات عقب لقائه بوفد من مؤسسة (خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية) الإماراتية، اليوم الخميس، أن إجمالى عدد الأسر المتضررة فى 1 6 ولاية سودانية بلغ 65 ألفا و232 أسرة، تضم نحو 326 ألفا و160 شخصا، تضررت من انهيار منازلها انهيارا كليا.

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وأوضح أن هناك قرى مُحيت بالكامل، مثل ودرملى شمال الخرطوم، إضافة إلى عدة قرى فى ولاية (النيل الأبيض) إلى الجنوب من الخرطوم، لافتا إلى أن جزيرة (بدين) فى الولاية الشمالية، وهى أكبر جزيرة فى النيل مهددة بالغرق.

وأشاد المسؤول السودانى بدولة الإمارات وإسهامها ودعمها المستمر للسودان فى درء الكوارث الطبيعية، ومساعدة المتضررين فى كل أرجاء السودان، لافتا إلى أن الحاجة ما تزال ماسة للمساعدات الإنسانية.