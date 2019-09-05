السعودية والإمارات تعربان عن تقديرهما لدور باكستان لتحقيق السلام فى المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير ووزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تقديرهما لدور باكستان من أجل تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة . جاء ذلك - حسب ما نقلته صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية، اليوم الخميس، خلال اجتماعهما مع رئيس أركان الجيش الباكستانى قمر جاويد باجوا فى إطار زيارتهما الحالية إلى باكستان.

وأكد الوزيران، دعمهما الكامل لتسوية الوضع الناجم عن خطوات الهند آحادية الجانب فى إقليم كشمير.

من جانبه، قال باجوا، فى كلمته أمام وزيرى الخارجية، إن باكستان فخورة بعلاقاتها الاستراتيجية والأخوية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة .

وذكر الجناح الإعلامى للجيش الباكستانى- فى بيان- أن المسؤولين الثلاثة ناقشوا خلال الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فى ذلك العلاقات الثنائية المتنامية والوضع الأمنى ​​فى المنطقة.

ووصل الوزيران السعودى والإماراتى إلى إسلام أباد، أمس، فى خطوة غير مسبوقة، يفسرها الكثيرون بأنها محاولة من جانب الدولتين العربيتين لتأكيد دعمهما لباكستان.

وأجرى الوزيران محادثات رسمية فى وزارة الخارجية الباكستانية مع وزير الخارجية شاه محمود قريشي، ومن ثم أجريا مناقشات مفصلة مع رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان.

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