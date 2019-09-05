شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى إقليمياً فى تقرير تنافسية السفر والسياحة 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالمرتبة الأولى في تقرير تنافسية السفر والسياحية 2019 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أمس، وضم 144 دولة، محتلة المركز 33 عالمياً متقدمة على الهند ومالطة وروسيا وبولندا وإستوينا ، حسبما نشرت صحيفة البيان الاماراتية .

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واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في بنية النقل الجوي التحتية، بفضل جودة البنية التحتية للنقل الجوي (المرتبة السابعة)، والقدرة العالية لخطوط الطيران (المرتبة الخامسة) ووجود العديد من شركات الطيران (20).

وفي البنية التحتية لخدمات السياح حلت الإمارات في المرتبة 22 عالمياً بفضل كثافة الفنادق الجيدة والمدركات العالية لجودة البنية التحتية للسياحة.