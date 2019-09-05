شكرا لقرائتكم خبر عن القبس الكويتية: إقالة مسئول أمنى بسبب تستره على 4 إخوانيين تعاونوا مع خلية سلمتها الكويت لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر أمنية كويتية مطلعة لصحيفة القبس، أن إيقاف رئيس جهاز أمني «خارجي» (م.ص.) سببه التستّر على 4 كويتيين ينتمون إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، تعاونوا مع عناصر الخلية الإرهابية التي سلّمتها الكويت إلى مصر مؤخراً.

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وقالت المصادر عينها إن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية مع عناصر الخلية الإخوانية المصرية، اعترف خلالها زعيمهم بأنه تلقّى الدعم والمساعدة من 4 كويتيين يعملون في جمعيات خيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان في الكويت، وهم الذين ساعدوه وبقية أفراد الخلية على تحويل أموال وتأمين الإقامات لهم وتسهيل تواجدهم في البلاد بتوظيفهم في شركات.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجهاز الأمني الموقوف عن العمل حالياً كان مكلّفاً بمتابعة هؤلاء المواطنين «المشبوهين» وغيرهم من عناصر إخوانية تقيم في البلاد، وسيجري تشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على الملابسات ومعرفة أوجه التقصير قريباً.