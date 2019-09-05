سلاح الجو التركي يحيّد 3 إرهابيين شمالي العراق

أنقرة/ محمد بوز تبه/ الخليج 365

حيّد سلاح الجو التركي، 3 إرهابيين، في منطقتي "أواشين- باسيان" و"سينات- هفتانين" شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن سلاح الجو شن غارات في "أواشين- باسيان" و"سينات- هفتانين".

وأشار البيان أن الغارات أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر إنطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.