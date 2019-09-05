السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على نجران

الرياض/ الخليج 365-

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودية، الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه نجران، جنوبي المملكة.

يأتي ذلك غداة إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن (تقوده السعودية) إطلاق الحوثيين صاروخًا باليستيًا من صعدة وسقط داخل المحافظة اليمنية.

ووفق فضائية "العربية" السعودية، قال المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، إن "الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه ‫نجران جنوب السعودية".

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، مطار نجران وقاعدة الملك خالد الجوية، جنوب غربي السعودية.

جاء ذلك في بيانين منفصلين للمتحدث العسكري للحوثيين يحي سريع، اطلعت عليهما الخليج 365.

وقال سريع إن القوة الصاروخية لجماعته، أطلقت دفعة من صواريخ بدر١ الباليستية على مطار نجران وقوة الواجب في المطار ذاته، وكانت الإصابة دقيقة.

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وأضاف أن العملية أدت إلى خروج المطار عن الخدمة وهروع سيارات الإسعاف إلى قوة الواجب.، حسب قوله.

وبين أن العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية والاستطلاعية في المطار وأهدافا عسكرية أخرى.

وفي سياق متصل ذكر "سريع" أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة، نفذ عدة هجمات على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من طائرات قاصف 2k.

ولفت إلى أن العملية أصابت أهدافها العسكرية بالقاعدة بدقة عالية.

والثلاثاء الماضي، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، 3 صواريخ باليستية في سماء نجران أطلقها الحوثيون.ودأب الحوثيون، على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ بالستية باتجاه السعودية، في حين يعلن التحالف التصدي لتلك الطائرات وتدميرها.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.