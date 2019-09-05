الداخلية المغربية تفكك "خلية إرهابية" على صلة بـ"داعش"

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365



فككت الداخلية المغربية، الخميس، خلية وصفتها بـ"الإرهابية"، تتكون من 5 عناصر، يشتبه في موالاتها لتنظيم "داعش".



وقالت الداخلية في بيان، إن مكتب التحقيقات التابع للمخابرات، "تمكن من تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش تتكون من 5 متطرفين تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة، ينشطون بين مدينتي بركان والناظور (شمال)".



ولفت البيان إلى أن "العملية تمت في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، وأسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء".

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وأفاد أن "أفراد الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات إحدى فروع داعش بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قبل أن يقرروا الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة".



وأبرز البيان أن "زعيم الخلية الإرهابية استطاع اكتساب مؤهلات في مجال المتفجرات وأفق اقتناء المواد التي تدخل في إعداد العبوات الناسفة لاستعمالها في مشاريعه التخريبية".



وأشار أنه "سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

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