الأردن.. وقفة لمعلمين قرب مقر الحكومة للمطالبة بعلاوات مالية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

شارك آلاف المعلمين الأردنيين، الخميس، بوقفة احتجاجية قرب مقر الحكومة بالعاصمة عمان، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن المحتجين تجمعوا في ساحة قريبة من مقر الحكومة، بالعاصمة عمان، وسط تواجد أمني كثيف.

وحاولت قوات الأمن الأردني، فض الوقفة الاحتجاجية، بإطلاق الغاز المسيل للدموع، ما أدّى لفض جزئي للمشاركين، لكن سرعان ما تشكلت من جديد.

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ويأتي استخدام القوة تجاه المعلمين والمعلمات، بعد دقائق من تهديد محافظ العاصمة سعد شهاب‎، للمحتجين، وأثناء محاولة المشاركين الوصول لمنطقة الدوار الرابع (أقرب منطقة من مقر الحكومة).

وفي وقت سابق أفاد مراسل الخليج 365، محافظ العاصمة حضر إلى المكان برفقة عدد من المسؤولين الأمنيين، وطلبوا من المحتجين مغادرة المكان، قبل استخدام القوة لفضه.

ويشهد محيط الاحتجاج زيادة في أعداد المشاركين، المطالبين بعلاوة مهنية مستحقة نسبتها 50 بالمئة.

جدير بالذكر أن نقابة المعلمين في الأردن جرى تأسيسها عام 2011، بعد سلسة من الاحتجاجات، وتضم نحو 140 ألف معلم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.