السنيورة يشدد على أهمية تعزيز العلاقات بين لبنان وتركيا

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

شدد رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة، الخميس، على أهمية تثبيت وتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا القائمة على المصالح المشتركة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب السنيورة، تلقت الخليج 365 نسخة منه، عقب لقاء جمعه في مكتبه بالعاصمة بيروت مع سفير تركيا لدى لبنان هاكان تشاكل.

وأوضح البيان أن الاجتماع كان مناسبة لاستعراض الأوضاع من مختلف جوانبها في هذه المرحلة الحساسة التي يمر فيها لبنان والمنطقة.



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ولفت أنه تم "تناول أهمية تثبيت وتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا القائمة على المصالح المشتركة والبعيدة عن الحزازات التاريخية والشخصية".



والسبت، أدلى الرئيس اللبناني ميشال عون، بكلمة خلال الذكرى المئوية لتأسيس البلاد، تضمنت "ادعاءات واتهامات للامبراطورية العثمانية بممارسة إرهاب الدولة في لبنان".



والأحد، أدانت وزارة الخارجية التركية، عبر بيان، ادعاءات عون، معتبرةً أنها "بنيت على أحكام مسبقة لا أساس لها عن الحقبة العثمانية".



وانتقد لبنانيون تصريحات عون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعمد البعض إلى إظهار ما قدمته الدولة العثمانية للبنان مقارنة بما يفتقده بلدهم اليوم.

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