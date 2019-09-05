الأردن.. الأمن يغلق طرقًا بعمان وخارجها قبيل احتجاج للمعلمين

أغلق الأمن الأردني، الخميس، طرقا، داخل العاصمة عمان، وفي محافظات مختلفة، منعا لوصول المعلمين إلى مقر الحكومة، لتنفيذ وقفة احتجاجية للمطالبة بعلاوات مالية.
وأفاد مراسل الخليج 365 بأن شوارع العاصمة شهدت اكتظاظًا مروريًا غير مسبوق، رافقه تواجد أمني كثيف وتحويلات مرورية.
من جانبها، وصفت نقابة المعلمين الأردنيين، عبر تصريح لمتحدثها نور الدين نديم بأن ما يحدث الآن بـ"المتهور وغير المحسوب".
واعتبر نديم، أنه "عبث بالسلم الأهلي وخدش لمنظومة القيم بالاعتداء على المعلمين ومنع حرية التنقل وحجز الحريات ومنع التعبير، ويقود الأمور إلى تأزيم غير مسبوق".
وتأتي الوقفة المزمع إقامتها قرب مقر الحكومة بالعاصمة عمان، بهدف المطالبة بعلاوة مهنية مستحقة نسبتها ٥٠ بالمائة.
جدير بالذكر أن نقابة المعلمين في الأردن جرى تأسيسها عام 2011، بعد سلسة من الاحتجاجات، وتضم نحو 140 ألف معلم.
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