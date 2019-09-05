هدف: إيداع 458 مليون ريال في حسابات المستفيدين من #حافز

صحيفة الخليج الالكترونية

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم، أكثر من 458 مليون ريال في الحسابات البنكية لأكثر من 296 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجيْ “حافز البحث عن عمل” و”حافز صعوبة الحصول على عمل”؛ وذلك عن شهر أغسطس 2019م.

وكشف “هدف” أن عدد المستفيدين من “حافز البحث عن عمل” بلغ 156.617 مستفيدًا ومستفيدة؛ بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج “حافز صعوبة الحصول على عمل” 140.050 مستفيدًا ومستفيدةً؛ مبينًا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي “حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل” لشهر يوليو، بلغ 4388 مستفيدًا ومستفيدة؛ منهم 2324 إناثًا و2064 ذكورًا.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب لمستفيدي ومستفيدات برنامجي “حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل”؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وحرص “هدف” دعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، على إطلاق برامج محفزة للتوطين، وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة؛ وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة؛ لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.