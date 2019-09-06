قيادة انتقالي حضرموت وشبوة تدعوان للمشاركة الفاعلة في مليونية الوفاء بالمكلا

في إطار التحضيرات لمليونية الوفاء المزمع تنفيذها عصر اليوم الخميس، بمدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت، التقى الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بمحافظة حضرموت، عضوا الجمعية الوطنية، الأخوين الدكتور فتحي عوض بامطرف ، نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية، رئيس لجنه الصحة والجرحي، والدكتور يسلم باوزير عضو الجمعية الوطنية نائب رئيس لجنة الصحة والجرحى.

وكُرّس اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء الهيىئة التنفيذية للقيادة المحلية بالمحافظة، لمناقشة الإمكانيات الطبية، والمستلزمات الضرورية التي ينبغي توافرها لتأمين الفعالية .

وأكد الطبيبان بامطرف وباوزير عن استعدادهما مع عدد من زملائهم في الحقل الطبي بالمحافظة للعمل على توفير أقصى درجات التأمين الطبي للمحتشدين .

وكان الطبيبان بامطرف وباوزير ، قد التقيا مديرة مستشفى المكلا الدكتوره أبها عبدالله باعويضان ، وناقشا معها الإمكانيات الطبية التي يمكن أن توفرها المستشفى للمحتشدين ، حيث أبدت الدكتورة استعداد المستشفى لتأمين الفعالية ، ووجهت بتوفير سيارة إسعاف مع طاقمها الطبي للمناوبة بالقرب من ساحة القرار قرارنا بخور المكلا، حيث ستقام الفعالية .

وعلى صعيد آخر، واستجابة لتوجيهات القيادة السياسية الجنوبية برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وجهت القيادة المحلية لللمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة، دعوة عامة لكل أبناء االمحافك للاحتشاد والزحف إلى عاصمة الجنوب الاقتصادية مدينة المكلا، للمشاركة الفاعلة في مليونية الوفاء، التي ستقام يوم الخميس القادم الموافق 5سبتمبر2019م، تعبيراً وتثميناً ووفاءً للدور الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الجنوب.

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ودعت قيادة انتقالي شبوة، كافة أبناء المحافظة إلى المشاركة الفاعلة في هذه المليونية الهامة، وذلك لتقديم رسالة شكر واحترام لدولة الإمارات العربية المتحدة، على دعمها السخي واللامحدود، للشعب الجنوبي في مختلف المجالات الإنسانية المتمثلة في الاغاثات عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى دعمها للمشاريع الخدمية، وماقدمته أيضاً في الجانب العسكري والأمني في محاربة قوى التطرف والإرهاب بكافة تشكيلاته ومسمياته، في شبوة الجنوب عامة.

وأوضحت القيادة أن الشعب الجنوبي ، سيرسل رسالة واضحة للعالم من خلال مليونية الوفاء للإمارات، واللتي ستقام في العاصمة الأبدية عدن، وفي عاصمة الجنوب الاقتصادية مدينة المكلا، مضمونها أن القوات المسلحة الجنوبية، متمثلة بالنخب والأحزمة وغيرها من القوات الجنوبية المدعومة من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خط أحمر، وأن كل من اعتدى على هذه القوات فقد اعتدى على الشعب الجنوبي بأكمله.

مؤكدة على إن شبوة ستكون قريباً جداً في يد قوات النخبة الشبوانية، لتواصل مهامها في إعادة واستتاب الأمن في ربوع المحافظة وتطهيرها بالكامل من قوى التطرف والإرهاب الإخوانية، المتلبسة بلباس الشرعية اليمنية، ولن تكون شبوة إلا جنوبية الهوى والهوية.

واختتمت قيادة انتقالي شبوة دعوتها، بتوجيه رؤساء القيادات المحلية والمراكز في مديريات شبوة، بالقيام بواجبهم على أكمل وجه وحث ابناء المديريات على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الهام، وخصوصاً في هذه المرحلة التي تمر بها محافظة شبوة.

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