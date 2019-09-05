الدفاعات السعودية تعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقته "أنصار الله"

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن جماعة "أنصار الله" أطلقت صاروخاً باليستياً من صعدة وسقط داخل المحافظة، بحسب موقع قناة "العربية" السعودية.

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وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، إن "الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر الأربعاء (04 سبتمبر 2019) صاروخاً باليستياً من محافظة (صعدة/مديرية سحار) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة/ مديرية الصفراء)".

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وأضاف المالكي أن جماعة "أنصار الله" "مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني".

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

وأعلن التحالف اعتراض الدفاعات الجوية السعودية، 3 صواريخ باليستية في سماء نجران الثلاثاء الماضي.