750 ألف ريال تعويض لسجين سعودي ثبتت براءته

وذكرت مصادر لصحيفة "عكاظ" أن "المحكمة الجزائية في جدة أصدرت حكما يقضي بتعويض مواطن بمبلغ 750 ألف ريال عقب سجنه في قضية جنائية، ثبت لاحقا أنه بريء منها، وصدر حكم نهائي اكتسب القطعية".

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وكان المواطن قد حرك دعوى قضائية يطالب فيها بالتعويض جبرا للضرر الذي أصابه لحبس حريته، وشددت المحكمة في صك الحكم على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان.

واستندت المحكمة في حيثيات الحكم على الأمر السامي الذي يؤكد على ما نصت عليه التعليمات من كفالة حقوق الأفراد وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة قدرت حساب مبلغ التعويض على أساس راتب صاحب الدعوى اليومي، ثم ضرب المبلغ في 3، كون اليوم 24 ساعة، وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات، فيكون راتب اليوم الواحد مضروبا في 3 فترات، وهي حسبة تقديرية تعود للمحكمة في آلية تحديد التعويض.

يذكر أن المواطن كان قد طالب في دعواه بتعويض يبلغ 5 ملايين عن الضرر النفسي والاجتماعي وحبس حريته لأكثر من 12 شهرا في قضية جنائية، حيث أودع سجن بريمان في جدة وثبت أمام المحكمة لاحقا أنه بريء من التهمة الموجهة إليه، وصدر حكم بذلك أيدته محكمة الاستئناف.