750 ألف ريال تعويض لسجين سعودي ثبتت براءته

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وذكرت مصادر لصحيفة "عكاظ" أن "المحكمة الجزائية في جدة أصدرت حكما يقضي بتعويض مواطن بمبلغ 750 ألف ريال عقب سجنه في قضية جنائية، ثبت لاحقا أنه بريء منها، وصدر حكم نهائي اكتسب القطعية".
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
واستندت المحكمة في حيثيات الحكم على الأمر السامي الذي يؤكد على ما نصت عليه التعليمات من كفالة حقوق الأفراد وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما.
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة قدرت حساب مبلغ التعويض على أساس راتب صاحب الدعوى اليومي، ثم ضرب المبلغ في 3، كون اليوم 24 ساعة، وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات، فيكون راتب اليوم الواحد مضروبا في 3 فترات، وهي حسبة تقديرية تعود للمحكمة في آلية تحديد التعويض.
يذكر أن المواطن كان قد طالب في دعواه بتعويض يبلغ 5 ملايين عن الضرر النفسي والاجتماعي وحبس حريته لأكثر من 12 شهرا في قضية جنائية، حيث أودع سجن بريمان في جدة وثبت أمام المحكمة لاحقا أنه بريء من التهمة الموجهة إليه، وصدر حكم بذلك أيدته محكمة الاستئناف.
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