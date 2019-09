دبي - بواسطة محمد فارس Out There: Oceans of Time هي لعبة روجلايك قادمة على أندرويد عام 2020 © Tech World قدمت بواسطة

في عام 2014 وتحديدًا في شهر مارس، كان الإصدار الأوّلي والأصلي لـ لعبة الخيال العلمى Out There. بعد ذلك تم إعادة صياغة اللعبة ومحتواها، حيث تم تحسين الرسومات وإضافة المزيد من المحتوى الإضافي، وأنذاك عُرِفَ هذا الإصدار باسم Out There: Edition.

والآن، هناك نية جادة لاستوديو Mi-Clos Studio لإطلاق إصدار جديد من اللعبة في شتاء عان 2020.

وسيحمل هذا الإصدار اسم Out There: Oceans of Time، ومن المفترض أن تكون اللعبة أكثر طموحًا. والأهم من ذلك، أنها ستجمع بين العديد من الميزات الجديدة لهذه السلسلة.

من جانب آخر، أعلن استوديو Mi-Clos بتغريدة له عن تعاونه مع Modern Wolf لتوفير لعبة Out There: Oceans of Time.

على أن يكون الدعم دفعة واحدة، سواء على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة أو الإكس بوكس والبلايستيشن.

بدوره، ما زالت التفاصيل حول اللعبة نادرة جدًا، ولكن ما نعرفه، أن اللاعب من خلالها سيستكشف مجرة واسعة مُقدّمة بأسلوب فني هزلي.

وهذه المرة، ستكون مهمة اللاعب إيقاف أجنبي مهدد هارب، وذلك من خلال قيادة فريق من الشخصيات.

ومن الناحية المثالية، يجب أن تمزج اللعبة الخيال العلمي التفاعلي مع ميكانيكا البقاء القائمة على الإستراتيجية.

بالتالي، ستُقدّم هذه اللعبة قصة مُعمّقة تعطي معنى استكشاف الفضاء الذي لا ينتهي.

كذلك سيتعرّف اللاعب على كائنات غريبة غريبة ويتعلم التواصل والتجارة وإجراء الدبلوماسية معها، وأثناء قيامه ببناء تحالفات، عليه إيجاد السجين الهارب صاحب اسم Archon.

فضلًا عن إدارة طاقمه وضباطه، وتجنيد أعضاء جدد للقيام بحملات جريئة لاستكشاف السفن الفضائية المهملة والمدن والكواكب المهجورة ومعرفة أسرارها.

أخيرًا، تُعد الإصدارات السابقة من لعبة Out There مثيرة للاهتمام وقد لاقت اعجاب الملايين من المستخدمين حول العالم.

لذلك من الطبيعي أن يكون الإصدار القادم مُنتظر وبشدة.

أما فيما يخص تسعير اللعبة، أيضًا ليس لدينا أي معلومات حول هذا الأمر، ولكن مع اقترابنا من نهاية العام سيكون لنا العديد من المحطات حول لعبة Out There: Oceans of Time .

