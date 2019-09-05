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تويتر توقف ميزة التغريد عبر الرسائل القصيرة بعد اختراق حساب مؤسسها

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دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تويتر توقف ميزة التغريد عبر الرسائل القصيرة بعد اختراق حساب مؤسسها

قررت شركة تويتر إيقاف إمكانية التغريد عبر الرسائل النصية القصيرة من الهاتف بعد عملية اختراق مؤسس المنصة جاك دورسي.

أعلنت تويتر على الحساب الرسمي على المنصة أنها ستوقف دعم التغريد باستخدام الرسائل النصية القصير عبر الهواتف وبشكل مؤقت. وتأتي هذه الخطوة بعد عملية الاختراق التي تعرض لها مؤسس الشركة، جاك دورسي، قبل يومين وقيام مخترق الحساب بنشر تغريدات غريبة على الحساب، فضلًا عن إعادة تغريد أخرى خلال فترة الاختراق.

وقالت تويتر: “سنوقف ميزة التغريد عن طريق الرسائل النصية القصيرة من الهواتف أو الرسائل النصية لحماية حسابات المستخدمين.”

تقدم الشركة ميزة التغريد عن طريق الرسائل النصية لمساعدة أولئك الذين لا يملكون هواتف ذكية على كتابة تغريداتهم بكل سهولة.

لكن على ما يبدو أن الأمر تحول إلى نقمة على البعض قبل أن يتعرض حساب جاك دورسي للاختراق، الأمر الذي جعل تويتر تفكر تغيير الاستراتيجية لتقديم الحماية بشكل أكبر للمستخدمين كما تقول.

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وأكدت الشركة أن الميزة ستعود لمكانها في حال التوصل لحل يوقف الثغرات الحالية بالتعاون مع شركات الاتصالات.

المصدر:

التدوينة تويتر توقف ميزة التغريد عبر الرسائل القصيرة بعد اختراق حساب مؤسسها ظهرت أولاً على عالم التقنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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