تويتر توقف ميزة التغريد عبر الرسائل القصيرة بعد اختراق حساب مؤسسها

قررت شركة تويتر إيقاف إمكانية التغريد عبر الرسائل النصية القصيرة من الهاتف بعد عملية اختراق مؤسس المنصة جاك دورسي.

أعلنت تويتر على الحساب الرسمي على المنصة أنها ستوقف دعم التغريد باستخدام الرسائل النصية القصير عبر الهواتف وبشكل مؤقت. وتأتي هذه الخطوة بعد عملية الاختراق التي تعرض لها مؤسس الشركة، جاك دورسي، قبل يومين وقيام مخترق الحساب بنشر تغريدات غريبة على الحساب، فضلًا عن إعادة تغريد أخرى خلال فترة الاختراق.

وقالت تويتر: “سنوقف ميزة التغريد عن طريق الرسائل النصية القصيرة من الهواتف أو الرسائل النصية لحماية حسابات المستخدمين.”

تقدم الشركة ميزة التغريد عن طريق الرسائل النصية لمساعدة أولئك الذين لا يملكون هواتف ذكية على كتابة تغريداتهم بكل سهولة.

لكن على ما يبدو أن الأمر تحول إلى نقمة على البعض قبل أن يتعرض حساب جاك دورسي للاختراق، الأمر الذي جعل تويتر تفكر تغيير الاستراتيجية لتقديم الحماية بشكل أكبر للمستخدمين كما تقول.

وأكدت الشركة أن الميزة ستعود لمكانها في حال التوصل لحل يوقف الثغرات الحالية بالتعاون مع شركات الاتصالات.

