دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة الوصول إلى أرقام هواتف 419 مليون مستخدم على فيس بوك

تسريب بيانات أرقام الهواتف المتصلة مع 419 مليون حساب مستخدم على فيس بوك في فضيحة جديدة تضرب الشبكة الاجتماعية.

ضربت فضيحة جديدة شركة فيس بوك بعد تسريب بيانات أرقام الهواتف لنحو 419 مليون مستخدم متواجدة في أحد الخوادم على شبكة الإنترنت، والتي تحتوي بدورها على بيانات نحو 133 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، 18 مليون مستخدم من المملكة المتحدة، ونحو 50 مليون مستخدم من فيتنام.

ولا يمكن القول أن العملية هي اختراق للبيانات، لأن البيانات كانت متواجدة في أحد الخوادم دون حمايتها بكلمة مرور باختصار.

وتشمل قاعدة البيانات التي يمكن الوصول إليها بسهولة على اسم المستخدم لكل شخص ورقم الهاتف المرتبط بالحساب على الشبكة الاجتماعية.

كانت فيس بوك تُظهر أرقام هواتف المستخدمين للعامة سابقًا لتسهيل التواصل مع المستخدمين، لكنها قررت إلغاء الأمر بعد الفضائح المتتالية التي تعرضت لها خلال العام الماضي وأبرزها فضيحة كامبريج أنالتيكا في ظل سعيها للحفاظ على خصوصية المستخدمين كما تقول.

كان موقع TechCrunch قد نشر تفاصيل حول العملية بعد تواصل فريق GDI Foundation المختصة في الحماية مع الموقع بهذا الخصوص.

Advertisements

وبعدها قام الموقع بالتواصل مع الشركة المستضيفة صاحبة الخادم لتقوم فورًا بإيقاف ظهورها على الشبكة العنكبوتية لتفادي أي مشاكل إضافية.

ربما هذا الأمر غير مقصود من فيس بوك نفسها، لكنه بكل تأكيد يُعرض خصوصية ملايين المستخدمين للخطر.

المصدر:

TechCrunch

التدوينة الوصول إلى أرقام هواتف 419 مليون مستخدم على فيس بوك ظهرت أولاً على عالم التقنية.