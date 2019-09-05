شكرا لقرائتكم خبر عن 177 دولة تفتح أبوابها للجواز الإماراتى بدون تأشيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واصل اليوم جواز السفر الإماراتي صعوده السريع والمثير في سباق القوة بعد أن وسّع الفارق بينه وبين المركز الثاني في مؤشر «باسبورت إندكس» العالمي إلى 9 إعفاءات معززا صدارته في المركز الأول بدخول 177 دولة حول العالم )118 دولة بدون تأشيرة و59 دولة لدى الوصول) أو ما يعادل دخول 90% من دول العالم بدون تأشيرة.

وحصل الجواز الإماراتي على الإعفاء الجديد من جمهورية ناميبيا الواقعة غرب أفريقيا ليقلّص عدد الدول التي تحتاج على تأشيرة إلى 21 دولة فقط من أصل 193 دولة و6 مناطق من أعضاء الأمم المتحدة المعتمدة لدى المؤشر العالمي الذي يقيس قوة جوازات السفر بناء على قدرة مواطني البلد على السفر إلى دولة أخرى دون الحاجة لتأشيرة مسبقة أو إمكانية الحصول على التأشيرة من المطار أو عبر الانترنت.

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ويتبق أمام الجواز الإماراتي لدخول جميع دول العالم 21 دولة فقط وهي: أفغانستان والجزائر وبوتان وبليز والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وأريتريا وغانا والعراق وجاميكا وكيريباتي وليبيا وبورما وكوريا الشمالية وبابوا غينيا الجديدة وبيرو و«ترينداد وتوباغو» وتركمانستان وفينزويلا والولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، يحتل المركز الثاني حاليا جوازات سفر كل من فلندا ولكسمبورج وإسبانيا بدخول 168 دولة بدون تأشيرة، وفي المركز الثالث جوازات كل من: الدنمارك وايطاليا وألمانيا وهولندا والنمسا والبرتغال وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وايرلندا والولايات المتحدة الأمريكية بدخول 167 دولة بدون تأشيرة.

كما تحتل جوازات سفر 7 دول المركز الرابع في المؤشر بدخول 166 دولة بدون تأشيرة وهي :السويد وسنغافورة وفرنسا وبلجيكا ومالطا واليونان والنرويج، بينما يحتل المركز الخامس في المؤشر بدخول 165 دولة جوازات سفر كل من: جمهورية التشيك والمجر وليتوانيا وايسلندا والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلاندا