شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: اعتقال قيادى بتنظيم داعش شمال الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الخميس، عن اعتقال قيادى بتنظيم "داعش" الإرهابى فى شمال مدينة الموصل. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن - فى بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - إن المعتقل كان يعمل فيما يسمى بـ"ديوان الجند" خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على المدينة. وأضاف أن القوات التابعة لقيادة شرطة نينوى تمكنت من خلال معلومات دقيقة من اعتقال قيادى بتنظيم داعش الإرهابى، بمنطقة حى السكر شمال الموصل". Advertisements وكانت الداخلية العراقية قد أعلنت أمس إلقاء القبض على أربعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة الموصل .

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