شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد دعمها للشعب الفلسطينى لنيل حقوقه فى بناء دولته المستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت المملكة العربية السعودية، تقديمها كل سبل الدعم للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف، وفق الأسس المعترف بها دولياً، ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمام لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بالأمم المتحدة في نيويورك، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس.

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وقال المعلمي إن تقارير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، فضلاً عن تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة تؤكد إصرار السلطات الإسرائيلية انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، واستمرارها في انتهاكات القرارات الدولية ذات الصلة، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني الإنسانية.

وأكد أن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات السياسة الخارجية للمملكة التي تعطيها اهتماماً بالغاً، مسلطا الضوء على أبرز جهود المملكة في دعم القضية الفلسطينية ومنها توجيه خادم الحرمين في يوليو الماضي باستضافة ألف حاج من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج.