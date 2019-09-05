لتحسين صورتها.. ميجان ماركل تستعين بـ"السحر الأسود"

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الخميس 5 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

ذكرت صحيفة "ذا صن البريطانية" أن دوقة ساسكس (38 عاما) وظفت شركة Sunshine Sachs الرائدة في هوليوود التي تساعد أبرز نجوم الفن في تحسين صورتهم لدى الجمهور، وكان مغني البوب الأمريكي مايكل جاكسون من أهم عملائها، إضافة إلى بن أفليك وليوناردو دي كابريو وجاستن تيمبرليك وجنيفر لوبيز وسنوب دوج وناتالي بورتمان.



ووصفت الصحيفة تصرف ماركل بـ"الانتهاك الهائل لتقاليد العائلة المالكة"، إذ أدارت ظهرها لمستشاري قصر باكنجهام، وطلبت المساعدة من شركة يعرف أنها "تستخدم السحر الأسود وفنون الظلام في العلاقات العامة لتحسين سمعة المشاهير"، حسب الصحيفة.

وأرشد الرئيسان التنفيذيان للشركة شون ساكس وكيلي توماس مورجان اللذان مثلاها عندما كانت تلعب دورها في مسلسل Suits، ماركل في مشكلات بارزة تعرضت لها مؤخرا منها التعامل مع ضيوف مجلة "فوج".

حاليا تقدم الشركة للدوقة خططا بشأن الجمعية الخيرية الجديدة Sussex Royal، التي أسستها مع زوجها الأمير هاري، عقب الانفصال عن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.

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وترددت شائعات حول قلق ينتاب ماركل بشأن تغير مشاعر الناس من ناحيتها بعد إفشاء علاقتها بوالدها توماس ماركل والقصص المنتشرة حول علاقتها السلبية بويليام وكيت ونفاقها في قضية البيئة، إذ استقلت 4 طائرات خاصة للسفر جوا خلال 11 يوما فقط.

بينما يرى المنتقدون خطوة ماركل دليلا إضافيا على أنها ترغب في التعامل معها كنجمة مشهورة لا كأحد أفراد العائلة البريطانية المالكة.

وحسب الصحيفة، شعر موظفو القصر الملكي بالصدمة من خطوة الدوةق، إذ يحظى الزوجان بالفعل بمساعدة خبيرة العلاقات العامة العالمية سارة لاثام التي كانت كبيرة مستشاري هيلاري كلينتون في حملتها الرئاسية 2016، وعملت مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في البيت الأبيض.

قال أحد المصادر الملكية للصحيفة: "استئجار شركة من هوليوود لتمثيلك فيما يتعلق بالعلاقات العامة وأنت أحد أفراد العائلة المالكة غير تقليدي على أقل تقدير".

وأضاف "يشعر كبار موظفي القصر بالارتباك خلال الشهور القليلة الماضية، إذ يتجاهل الزوجان نصائح فريقهما على درجة عالية من المهنية وسيسعون بدلا من ذلك لطلب النصيحة من غرباء في هوليوود"، مشيرا إلى أن ماركل تثق في كيلي توماس مورجان وتعرفه منذ سنوات طويلة حتى أنها خصصت له مقعدا مميزا في حفل زفافها.