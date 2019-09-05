دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع NVIDIA Quadro RTX 6000 يشغل أسرع كمبيوتر محمول في العالم – ASUS ProArt StudioBook One ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت اليوم NVIDIA و ASUS أن Quadro RTX 6000 سوف تقوم بتشغيل أقوى كمبيوتر محمول في العالم ، وهو ASUS ProArt StudioBook One. وينضم إلى11 انظمة أخرى جديدة من أنظمة RTX Studio، الذي تم إطلاقه في الوقت المناسب لـ IFA، أكبر مؤتمر إلكترونيات في العالم ، ويجلب إجمالي عدد أنظمة RTX Studio إلى 39.

يعمل جهاز Quadro RTX 6000 في قلب ProArt StudioBook One على تمكين المبدعين والمخترعين الآخرين للاستفادة من قوة محطة عمل deskside الراقية دون التقيد بالسلاسل إلى مكاتبهم.

أينما يأخذهم عملهم، يمكن للمحترفين الاستفادة من نظام RTX Studio القائم على التعامل مع مجموعات البيانات الضخمة وتسريع سير العمل كثيفة الحوسبة ، مثل إنشاء الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، عرض تصميمات المنتجات الضوئية وتحرير فيديو بدقة 8K وتصور مجموعات البيانات الجيوفيزيائية الحجميّة، وإجراء عمليات الأستعراض لتصاميم بناء الصورة الواقعية في الواقع الافتراضي.

توفر أنظمة RTX Studio ، التي تجمع بين وحدات معالجة الرسومات NVIDIA Quadro RTX أو GeForce RTX ، مميزات مثل تتبع الأشعة في الوقت الحقيقي، و الذكاء الأصطناعي وتسريع الفيديو 8K RED video لملايين من المبدعين والتقنيينو المهنيين.

وقد صرح بوب بيت، نائب رئيس التصور الاحترافي في NVIDIA “توفر محطات العمل المتنقلة RTX Studio مميزات متطورة و توفر أداء فائق القوة في تصميم نحيف و سهل التنقل به”.كما قال”المبدعون والإحترافين الأخرين الذين يستخدمون منصات متحركة مدعومة من Quadro RTX 6000 يمكنها تسخير مميزات متقدمة وأداء RTX للعمل على مشاريعهم الأكثر تطلبًا من أي مكان يختاروه.

يوفر ASUS ProArt StudioBook One مزيجًا مثاليًا من الأداء وسهولة الحمل بقوة Quadro RTX 6000 ونظام التصميم المرجعي الجديد NVIDIA “ACE”، بما في ذلك:

ذاكرة رسومات GPU فائقة السرعة تبلغ 24 جيجا بايت لمعالجة المشاهد الكبيرة والنماذج ومجموعات البيانات والتطبيقات المعقدة المتعددة في سير العمل.

نوى لبنية NVIDIA Turing و Tensor coresلتقديم تتبع الأشعة في الوقت الحقيقي، تظليل متقدم وأدوات ذكاء اصطناعي محسّنة لتسريع سير العمل الاحترافي.

حل تبريد حراري متقدم يتميز بغرف بخار التيتانيوم فائقة الرقة.

تقنية NVIDIA Optimus المحسنة للتبديل السلس بين الأجهزة المنفصلة والمتعددة الرسومات المتكاملة على أساس استخدام التطبيق مع عدم وجود حاجة لإعادة تشغيل التطبيقات أو إعادة تشغيل النظام.

محول طاقة نحيف عالي الكثافة 300 واط عالي الكفاءة يوفر الشحن والطاقة بنصف مساحة حجم محولات الطاقة التقليدية 300W

شاشة PANTONE احترافية تم التحقق من صحتها 4K 120Hzمع تغطية ألوان Adobe RGB 100%، دقة ألوان غير مسبوقة ، ومعايرة المصنع للحصول على صور مذهلة مذهلة.

“يعد ASUS ProArt StudioBook One أول كمبيوتر محمول يقدم NVIDIA Quadro RTX 6000 في الكمبيوتر المحمول، لتقديم أسرع أداء في العالم حتى يتمكن المستخدمون من تشغيل أعباء عمل معقدة أينما كانوا قال سامسون هو، الرئيس التنفيذي المشارك في شركة” ASUS يمكن لعملائنا معالجة الرسوم المتحركة بسرعة ، وتعديل مقاطع الفيديو 8K فيها في الوقت الحقيقي أو تشغيل تحليلات البيانات بشكل أكثر سلاسة وكفاءة من ذي قبل. ”

سلسلة أيسر ConceptD: مصممة من أجل السلطة والتعاون والتنقل

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أعلنت شركة أيسر عن أحدث إضافاتها إلى سلسلة ConceptD من أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، بما في ذلك ConceptD Pro موديلات تتميز بمعالجات الجرافيك NVIDIA Quadro® ، المصممة لتحقيق أعلى أداء مع عمر بطارية ممتاز لفترة طويلة من ساعات الاستخدام المتواصل.

السلسلة – التي تمكن المبدعين من الاستفادة من مجموعة من تطبيقات NVIDIA RTX المتسارعة – تشمل:

و ConceptD 7 Pro، اللذين يعملان على وحدات معالجة الرسومات NVIDIA Quadro RTX 5000 تم تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه لسير العمل في مجال المحاكاة الهندسية والرسوم المتحركة وتحرير الفيديو.

يتم تشغيل سلسلة ConceptD 5 Pro بواسطة وحدات معالجة الرسومات Quadro RTX 3000 ولها دقة 4K UHD، مما يجعلها مثالية لتصاميم CAD وإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد.

ConceptD 5 ● ، مع ما يصل إلى RTX 2060 GPU، والذي يأتي في كل من 15 و 17 بوصة من خيارات العرض وما يصل إلى دقة عرض 4K UHD.

يشمل RTX Studio الآن أجهزة الكمبيوتر المكتبية

بالنسبة للمبدعين الذين يفضلون السماح لإبداعهم بالعمل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية القوية ، وسعت NVIDIA برنامج RTX Studio مع إضافة ستة كمبيوترات شخصية RTX Studioمن Acer و ASUS و HP و MSI

Acer ConceptD 900

و ConceptD 500 ، الذي يضم ما يصل إلى GeForce RTX 2070 أو Quadro RTX 6000

محطة ASUS ProArt D940MX و Mini PC ProArt PA90 ، مع ما يصل إلى GeForce RTX 2080

HP Envy Desktop مع وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 2060

MSI Prestige P100 ، بدءًا من وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 2060

تتضمن أجهزة كمبيوتر سطح المكتب RTX Studio وحدات معالجة الرسومات Quadro أو GeForce RTX ، أو Intel Core i7 9700 أو ما يعادلها من وحدات المعالجة المركزية ، والكثير من ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين السريع ، في هيكل سطح المكتب الأنيق المصمم للمبدعين.

يتوفر المزيد من المعلومات عن NVIDIA Studio على الموقع الخاص للشركة.

هذا الموضوع NVIDIA Quadro RTX 6000 يشغل أسرع كمبيوتر محمول في العالم – ASUS ProArt StudioBook One ظهر على التقنية بلا حدود.