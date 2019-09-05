فيسبوك يلمح لإخفاء عدد الإعجابات من المنشورات

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images إخفاء عدد إعجابات الجمهور ستكون ميزة مفيدة للسلامة الرقمية للمستخدمين

اكتشفت مهندسة صينية أن موقع فيسبوك يختبر نموذجا أوليا لإخفاء عدد الإعجابات التي يتلقاها المنشور، حفاظا على الصحة العقلية للمستخدمين وتقليل الهوس بجمع الإعجابات.

وعثرت خبيرة التكنولوجيا الصينية جين مانشون وونغ، على كود جديد مخصص لنظام أندرويد يمكنه إخفاء عدد الإعجابات لكل منشور، لكنه لم يتم تفعيله حتى الآن.

واختبرت شركة فيسبوك الكود الجديد على تطبيق انستاغرام لنشر الصور، في سبع دول بالفعل، بما في ذلك كندا والبرازيل، والذي يسمح لصاحب الحساب فقط برؤية عدد الإعجابات التي حصدها منشوره، دون غيره من المستخدمين.

ورفضت شركة فيسبوك التعليق على هذه الأنباء.

وأشارت بعض الدراسات إلى أن الضغوط التي تسببها الشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤثر على الصحة العقلية، وخاصة عند الشباب.

فيسبوك تتنصت على محادثات المستخدمين الصوتية على "ماسنجر"

فيسبوك ستدفع 5 مليارات دولار لتسوية قضية انتهاك خصوصية المستخدمين

عملة فيسبوك الرقمية "قد تستغل لأغراض إجرامية"

وكتبت المهندسة الصينية مدونة عن اكتشافها، وأكدت فيها أنها لا تعمل لصالح شركة التكنولوجيا العملاق فيسبوك.

وقالت: "يحتاج الأمر إلى وقت لتطوير الميزات التجريبية ومراقبتها وفحصها وإصدارها".

وأضافت: "الميزات التجريبية يمكن أن تأتي وتذهب. لكنني متأكدة من أن إخفاء عدد إعجابات الجمهور ستكون ميزة مفيدة لمجموعة كبيرة من المستخدمين".

وعلقت المستثمرة والناشطة الأمريكية إلين باو، على هذه الأنباء وغردت على تويتر قائلة إنها في حال تطبيقها ستكون متأخرة.

وقالت "أدركت المنصات الاجتماعية منذ مطلع عام 2014 أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على الصحة العقلية، والآن فقط بدأ موقع فيسبوك يعمل على إخفاء عدد الإعجابات من المنشورات".

وأعلن موقع انستاغرام أنه لم يكن مستعدا بعد للكشف عن نتائج تجربة إخفاء الإعجابات.

وقال ميا غارليك، مديرة السياسة في فيسبوك بأستراليا ونيوزيلندا، في بيان صدر عند الإعلان عن تجربة انستاغرام: "نأمل أن يزيل هذا الاختبار ضغوط عدد الإعجابات التي ستحصل عليها أي مشاركة، حتى تتمكن من التركيز على مشاركة الأشياء التي تحبها".

Vero.. تطبيق يسعى لمنافسة فيسبوك

سكاي نيوز عربية